Bruno Fernandes: «Já disse ao Matheus que devia ter vindo para cá...»

Bruno Fernandes reagiu em declarações à ELEVEN à transferência de Matheus Nunes para o Wolverhampton, revelando já ter conversado com o seu antigo colega do Sporting para lhe dizer que... devia ter ido para o Manchester United."Já falei com ele. Já lhe disse que devia ter vindo para cá e não para lá. Estou muito feliz por ele. Vai experienciar a melhor Liga do Mundo, vai ter jogadores ao lado dele com muita qualidade, como o Rúben e o João, que o vão ensinar muito. São dois jogadores com experiência. O Matheus está a fazer coisas incríveis. Tem uma margem de crescimento incrível, é um miúdo humilde, trabalhador e tenho a certeza que provavelmente irá explodir na Premier League e vai demonstrar as suas qualidades. Porque pelas suas qualidades não foi o Matheus que foi feito para a Premier League, mas antes a Premier League foi feita para o Matheus", disse.