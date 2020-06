Bruno Fernandes lembra 'dicas' ao chegar ao United: «O Cristiano fez isto, tens de fazer o mesmo»

Em conversa com o portal Soccer Bible, Bruno Fernandes abordou também o legado deixado por Cristiano Ronaldo no Manchester United e recordou um episódio curioso que viveu assim que chegou ao centro de treinos dos red devils.





"Quando cheguei ao Manchester United, as pessoas da cozinha viravam-se para mim 'sabes, o Cristiano Ronaldo fazia isto todos os dias quando cá chegava e dizia bom dia a todos'. Lembro-me que duas senhoras vinham ter comigo todos os dias a dizer 'sabes, o Cristiano fez isto, tens de fazer o mesmo'. Para mim é normal quando alguém me compara. Se me comparam com o Bernardo fico contente, porque somos portugueses e eu sou do tipo de pessoa que gosta dos seus compatriotas e reconhece talento. O nosso país é muito pequeno, por isso temos de dar valor ao que é bom", assumiu o médio.Sobre Ronaldo, Bruno não poupa nos elogios: "Creio que é o melhor de sempre. Como português só tens de ficar contente por te falarem sobre ele. Não somos um país tão grande, por isso quando temos algo tão bom temos de apreciar. Por vezes por não gostamos tanto dele... Podemos gostar de outros jogadores."A finalizar, o médio português destacou a dimensão do clube e assumiu que aquilo que encontrou é ainda maior do que imaginava. "O Manchester United é um dos melhores clubes do Mundo. Tens de respeitar a sua história. Quando cheguei tens de pensar em todos os grandes jogadores que cá jogaram. Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Cristiano - podia ficar cá a noite toda a dizê-los todos... Este é o tipo de equipa que nasceu para estar no topo. As expectativas que tenho para o Manchester United são grandes. Este é o meu clube de sonho. Mas só quando cheguei é que percebi o quão grande isto é. Os fãs, a qualidade do clube, o centro de treinos. Pensei que o clube era grande, mas percebi que não tinha bem a noção. É enorme", assumiu.