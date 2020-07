Bruno Fernandes mostra o resultado de ter seguido conselho de Pogba

Bruno Fernandes revelou nas redes sociais que o espetacular golo de livre que marcou na vitória do Manchester United sobre o Bournemouth resultou de um conselho de Paul Pogba.





"Quando se confia no conselho do Paul Pogba o resultado é este", escreveu o português, que partilhou uma primeira foto em que aparece a conferenciar com o francês e numa segunda a festejar.Os dois médios parecem entender-se às mil maravilhas, para grande felicidade dos adeptos dos red devils. Já se diz até que Pogba, que teria vontade de deixar Old Trafford antes da chegada de Bruno Fernandes, também está muito satisfeito.