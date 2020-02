Bruno Fernandes na 'ressaca' do penálti e Coates atira: «Como te ensinei...»

Bruno Fernandes teve no domingo uma tarde de sonho com a exibição ao serviço do Manchester United que lhe valeu rasgados elogios. O internacional português estreou-se a marcar pelos red devils ao converter um penálti cometido sobre ele, fez o passe para Martial marcar e assistiu Greenwood no golo que resultou no 3-0 final. Esta segunda-feira, o ex-médio leonino recorreu ao Instagram para desejar uma "boa semana" aos seus seguidores e divulgou as imagens do penálti (e do seu festejo), uma publicação que foi prontamente comentada por... Coates.





Ver esta publicação no Instagram Have a great week everyone ? #MUFC # Uma publicação partilhada por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10) a 24 de Fev, 2020 às 3:53 PST

"Como te ensinei...", escreveu o jogador do Sporting, antigo companheiro de Bruno Fernandes nos leões, seguido de uns emojis de aplausos e sorrisos. Também Mattheus Oliveira interveio com um "tá nervoso, hein" e Luís Maximiano limitou-se a um "incrível". Já Borja 'confessou': "Nem sabia que tinha feito golo".