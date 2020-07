Bruno Fernandes: «Ninguém consegue mudar assim tanto uma equipa de um dia para o outro»

Bruno Fernandes ambiciona conquistar troféus no Manchester United. "O meu momento favorito no clube? Ainda está por chegar, pois vim para ganhar títulos. Esta época podemos lutar por duas provas (Taça de Inglaterra e Liga Europa). Também estamos focados em finalizar a Premier no top 4, garantindo assim um lugar na Champions. Isso é uma espécie de título", diz o médio de 25 anos ao ‘Soccer Saturday’, desvalorizando o seu papel na subida qualitativa da equipa.





"Um jogador até pode mudar muita coisa, mas a equipa já era boa antes de eu chegar. Ninguém consegue mudar assim tanto uma equipa de um dia para o outro. Gosto de assumir a responsabilidade. Arrisco, falho e volto a arriscar, não me importo".