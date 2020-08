Bruno Fernandes reage à vitória do Manchester United sobre o Copenhaga

Bruno Fernandes apontou, esta segunda-feira, mais um golo e voltou a ser fundamental no triunfo do Manchester United diante do Copenhaga, em jogo dos quartos-de-final da Liga Europa.

No final do encontro, o médio português recorreu às redes sociais para destacar a qualificação dos red devils para a próxima fase da prova, aproveitando ainda para elogiar as exibições dos companheiros de equipa.

"Meias-finais, aqui vamos nós. Jogo duro, mas bom trabalho companheiros", escreveu.