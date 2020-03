Bruno Fernandes revela a sua posição durante negociações entre Sporting e Man. United

Com três golos e três assistências em apenas 8 jogos, Bruno Fernandes é já o ídolo do Manchester United. No entanto, o internacional português garante que o sucesso atual dos red devils é fruto do trabalho do coletivo.





"Veja a mesma equipa de há um mês. Somos os mesmos e temos muita 'fome de vitórias', de melhorar de jogo para jogo. No último mês tivemos uma série de jogos muito bons e acho que podemos falar num novo começo pós-Bruno, mas isto não é sobre o Bruno, é sobre a equipa", começou por dizer o médio, numa entrevista à 'Sky Sports'."Se eu não tivesse vindo, o Manchester United venceria à mesma, pois um único jogador não muda uma equipa. A equipa muda, sim, quando todos remam para o mesmo lado. Quando aqui cheguei, vi o plantel a ir todo numa só direção e a querer vencer, querer melhorar. Eu sou só mais um para ajudar", acrescentou,Bruno Fernandes falou ainda da saída do Sporting em janeiro: "A decisão foi fácil, assim que tive oportunidade de vir nem pensei duas vezes. Falei com o Sporting, que já tinha tido algumas conversações com o Manchester United para a minha transferência, e quando falaram comigo disse-lhes que a minha primeira opção era o Manchester United. Que era o que precisava para a minha carreira."