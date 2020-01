Bruno Fernandes: «Rui Costa? Quero ser melhor»

Bruno Fernandes confessou-se "feliz" e "honrado" por poder representar o Manchester United. O ex-capitão do Sporting assinou ontem contrato com os red devils, voltando a frisar, em declarações aos canais do clube, que "é um sonho que se realiza".





Olha quem deu boleia a Bruno Fernandes para o primeiro treino no Manchester United!



"Sempre tive o sonho de jogar na Premier League e tive a sorte de isso acontecer num clube como o Manchester United. Estou muito empolgado, quero ajudar e aprender com os jogadores mais experientes que estão no plantel", começou por dizer, mostrando-se ansioso pela estreia.Instado a explicar aos fãs do Manchester United se é um jogador parecido com Rui Costa, o antigo capitão do Sporting diz que quer "ser melhor". "Há uma grande diferença, o Rui Costa teve uma grande carreira. Quero ser melhor, é difícil, mas o meu sonho é melhorar todos os dias e esperar que os adeptos do Manchester United apreciem o meu jogo."Apreciador da Premier League, Bruno Fernandes sabe o que o espera. "Vi muitos jogos em Portugal e segui bastante o Manchester United quando o Cristiano estava cá. Ele é um grande jogador e vejo-o como um ídolo", referiu, contando depois que falou com o camisola 7 da Juventus sobre os red devils. "Falei com o Cristiano sobre o Manchester United, ele só disse coisas boas sobre o clube. Disse que começou o seu sonho aqui, que foi aqui que começou a ser o grande jogador que é. Penso que ele ficou feliz com a minha transferência. Falei com o Ole [Gunnar Solskjaer, o treinador] e ele contou-me que falou com o Cristiano sobre mim e que ele tinha dito coisas boas. O Cristiano conhece-me da Seleção, é uma boa pessoa, quero seguir as suas pisadas."Bruno Fernandes falou também da convivência com Nani, que jogou no Manchester United e com quem jogou no Sporting. "Tive a oportunidade de jogar com futebolistas que fizeram carreira na Premier League e em outros campeonatos, aprendi com eles e o Nani não é exceção. Ele foi meu capitão no Sporting e aprendi muito com ele. Mandou-me uma mensagem a dizer que estava feliz com a minha transferência."Mas o médio falou com outro português residente em Manchester. "O Bernardo Silva [Manchester City] mandou-me uma mensagem a dizer que estava com sorte porque não tinha jogado contra ele. Respondi-lhe que a sorte tinha sido dele porque se eu tivesse jogado ele teria sofrido...", conta, entre sorrisos.O internacional português foi ainda convidado a explicar as diferenças entre a Liga NOS e a Serie A, os campeonatos por onde passou. "É diferente. Em Portugal há muito talento, mas os jovens jogadores acabam por ir para outros países, para grandes clubes - é uma mudança que se espera quando se joga em Portugal. Na Serie A aprendi muito porque os treinadores são muito focados na tática. Penso que quem joga em Itália joga depois em qualquer lado."Como objetivo de vida, Bruno Fernandes conta que tem só um: "Vencer, apenas quero vencer. Vivo para ganhar em todos os jogos."