Bruno Fernandes testado duas vezes por dia: craques do Manchester United com vigilância apertada

O jornal inglês 'Mirror' noticia este domingo que a equipa médica do Manchester United está a submeter os craques da equipa a testes bidiários ao novo coronavírus. O centro de treinos dos red devils mantém-se aberto, a equipa continua a treinar e Bruno Fernandes e companhia são avaliados pelos clínicos do clube quando chegam e quando saem das instalações.





Escreve o mesmo jornal que o Manchester United não planeia fechar o seu centro de treinos, como aconteceu com o Arsenal e com o Everton, que já tiveram casos positivos.Mas os red devils estão a tomar todas as precauções e só o pessoal estreitamente necessário pode aproximar-se dos jogadores da equipa principal.Consta também - e a informação foi depois confirmada pelo treinador, Ole Gunnar Solskjaer - que os médicos da equipa mediram a temperatura a todos os jogadores no intervalo do jogo da Liga Europa que a equipa disputou na Áustria, diante do LASK.E na viagem de regresso foram também tomadas medidas de precaução. "Os nossos médicos estão atentos a isto minuto a minuto. Até mesmo no intervalo do jogo na Áustria estiveram a ver como estavam os jogadores", disse o técnico.