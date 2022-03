Bruno Fernandes testa positivo à Covid-19 e pode falhar jogo com At. Madrid

"Infelizmente, ele ficou doente. Não conseguiu treinar e não vai poder jogar hoje [sábado]. Se tudo correr bem, estará de volta terça-feira, mas hoje não joga", frisou Rangnick no sábado.



Recorde-se que os red devils defrontam o At. Madrid em Old Trafford na terça-feira, para a segunda mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, depois do 1-1 na primeira mão.

O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, revelou este domingo que Bruno Fernandes testou positivo à Covid-19 e dúvida até ao último minuto para o embate com o At. Madrid."O Luke [Shaw] felizmente vai regressar ao treino na segunda-feira e quanto ao Bruno temos de esperar e ver até terça-feira. Será provavelmente uma corrida até ao último minuto com ele devido à Covid-19", revelou o treinador alemão, que já não contou com o internacional português ante o Tottenham.