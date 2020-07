Bruno Fernandes volta a encantar: ingleses até falam numa "segunda versão" de Eric Cantona

Novo jogo do Manchester United, nova grande exibição de Bruno Fernandes. O médio português continua a fazer as delícias dos adeptos dos red devils e a impressionar a imprensa inglesa, que este sábado voltou a tecer largos elogios ao camisola '18' da formação de Old Trafford.



O internacional português, ex-Sporting, mostrou-se novamente fundamental na organização ofensiva da equipa orientada por Ole Gunnar Solskjäer com mais duas assistências (29' e 45+2') e um golo (soberbo), na goleada imposta na receção ao Bournemouth, em jogo da 33.ª jornada da Liga inglesa, resultado que permitiu à formação de Manchester subir, ainda que de forma provisória, à 4.ª posição da tabela classificativa. Veja aqui as apreciações da imprensa inglesa após a exibição do médio português do Manchester United.



"Deveria ter feito o 1-0, mas conseguiu muito do seu esforço elevado. Fez duas assistências para Maso Greenwood e Anthony Martial, antes de marcar um grande livre direto."

Manchester Evening News



"O seu golo foi magnífico a olho visto. O internacional português conduziu a equipa à vitória. Atrevemo-nos a dizer que parece-se cada vez mais com uma segunda versão de Eric Cantona em todos os jogos."

Express



Mirror



"Ele nem sempre marca, mas normalmente ofusca. Manteve toda a equipa dinâmica, criou dois golos. Inteligente demais para o meio-campo adversário."

Independent