Bruno Fernandes volta aos treinos

Bruno Fernandes regressou ontem aos treinos no Man. United e pode ser opção para o jogo de hoje dos red devils frente ao Burnley, nos oitavos de final da Taça da Liga. No entanto, Erik ten Hag não deverá apostar no médio português para o onze inicial devido ao pouco tempo de preparação. Já Diogo Dalot regressou na sexta-feira - mais cedo do que o esperado -, para recuperar de uma lesão muscular contraída ao serviço da Seleção frente a Marrocos.

Ten Hag contou também com o regresso dos mundialistas Casemiro, Fred e Antony (Brasil), Malacia (Holanda) e o trio de ingleses formado por Maguire, Luke Shaw e Rashford.

Adivinha-se um duelo difícil frente ao Burnley, 1º classificado do Championship. A equipa é orientada por Kompany, antigo capitão do rival Man. City. O belga assumiu a equipa após a queda ao 2º escalão na temporada passada. “Vai ser bom para perceber o quão longe estamos das equipas de topo”, lembrou Kompany.