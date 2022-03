Bruno Lage condena impreparação de jovem do Wolves: «Às vezes não trabalham»

O Wolverhampton consentiu a terceira derrota consecutiva na Premier League, após perder em casa diante do Crystal Palace (0-2) . No fim do encontro, o técnico português Bruno Lage deixou uma crítica interna à falta de preparação física dos seus "miúdos". E apontou o dedo a Ki-Jana Hoever, defesa holandês de 20 anos que foi titular este sábado."O Ki é um bom exemplo em relação aos jovens. Eles querem que tudo aconteça no imediato. Quando estás de fora e o teu companheiro de equipa está a jogar, tu não treinas e não te preparas. Depois, quando tens uma oportunidade, este tipo de coisas acontecem. Tenho muitos miúdos na minha equipa que às vezes não trabalham como deveriam. Eles não se preparam como deveriam e depois, quando entram, este tipo de coisas acontecem", explicou Lage, em conferência de imprensa.Hoever, que conta oito presenças oficiais, começou de início mas saiu lesionado aos 25 minutos, entrando Jonny Castro para o seu lugar.