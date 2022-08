Willy Boly foi convocado para o jogo deste domingo do Wolverhampton, que terminou com um empate (1-1) caseiro com o Newcastle . A revelação foi feita pelo técnico dos lobos, Bruno Lage, não sabendo o que irá suceder com o central ex-Sp. Braga e ex-FC Porto que esta temporada ainda não fez qualquer jogo."Multado? Vamos ver o que acontece", disse o treinador português, que revelou também que o defesa francês pode mudar de ares até ao final da janela de transferências."Eu não quero julgar o Boly. Ele não merece isso e tem sido um grande profissional, mas ele está a tentar forçar algo acho eu. O Boly tem uma proposta em mãos e ele quer ir embora. Ele tem sido um grande profissional, mas eu precisava dele. Depois disso, ele tomou a sua própria decisão", explicou o técnico que continua sem vencer nesta edição da Premier League.