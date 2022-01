Rúben Neves e Pedro Neto são os restantes portugueses já utilizados por Bruno Lage no Wolves.

A alcateia portuguesa do Wolves não pára de aumentar. Bruno Lage estreia este sábado mais um jogador luso na principal equipa inglesa que orienta, na receção do Wolverhampton ao Southampton. Toti Gomes vai jogar no trio mais defensivo da equipa em encontro da 22ª jornada do campeonato inglês.O jogador, de 22 anos, formado no Estoril, Cascais e Fontainhas, passou para os quadros do Wolves em 2020/21, mas para ser, desde logo, cedido aos suíços do Grasshopers. Aí alinhou na última época e meia por empréstimo, mas Toti cativou Lage e chamou-o para integrar o plantel na reabertura do mercado de janeiro.Além de Toti Gomes, também os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Moutinho, Podence e Trincão integram o onze inicial. No banco, estão ainda Fábio Silva e Bruno Jordão com nacionalidade lusa.