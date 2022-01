Bruno Lage nomeado para treinador do mês

O Wolverhampton não perde desde 11 de dezembro e vai fechar este mês de janeiro – o próximo jogo será apenas a 5 de fevereiro, com o Norwich, para a Taça de Inglaterra – com quatro vitórias em outros tantos encontros. Três foram para a Premier League e levaram a que Bruno Lage tenha sido ontem nomeado como um dos quatro candidatos a treinador do mês na liga. Pep Guardiola (Man. City), Jürgen Klopp (Liverpool) e Dean Smith (Norwich) são os rivais e a votação termina no dia 31. Em caso de triunfo, Lage tornar-se-á no quarto português a ganhar o troféu: José Mourinho e Nuno Espírito Santo foram premiados quatro vezes; André Villas-Boas venceu duas.Bruno Lage recebeu, entretanto, enormes elogios de Carlos Carvalhal, de quem foi adjunto. "Ninguém esperava ver o Wolverhampton naquela posição e o Bruno fazer este trabalho fantástico. É algo incrível. Para mim é a maior história de sucesso da Premier League", referiu o técnico do Sp. Braga ao ‘Mirror’, antes de acrescentar: "É uma pessoa muito natural, humilde, que sabe a importância de ser otimista e positivo. É muito entusiasta, quer aprender e melhorar. Sentes o seu entusiasmo a toda a hora. Digo-lhe que pode ser um bom político, autarca ou presidente. É um perfeito diplomata. Muito melhor do que eu. Aprendo imenso com ele!"Na corrida ao troféu de melhor jogador do mês está também João Moutinho, um dos responsáveis pelo excelente início de ano do Wolverhampton. Além do médio português, de 35 anos, estão ainda nomeados Jarod Bowen (West Ham), Kevin de Bruyne (Man. City), David de Gea (Man. United), Jack Harrison (Leeds) e James Ward-Prowse (Southampton).