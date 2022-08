Bruno Lage: «Rúben Neves vai ficar no Wolves com 99 por cento de certeza»

O treinador português não ficou satisfeito com a arbitragem, em particular com um lance na segunda parte sobre Pedro Neto, extremo que ficou muito queixoso. "Talvez 90% das pessoas depois de verem a imagem digam que é cartão vermelho, mas o árbitro e o VAR tomaram outra decisão. Vejo a perna do Pedro Neto e é uma falta estranha. Acho que deveria ser cartão vermelho. O árbitro foi confirmar ao monitor e tomar uma decisão sobre o golo e por que é que não veio para tomar uma decisão sobre aquele lance?", interrogou-se Lage.

Bruno Lage garantiu este domingo, após o empate (1-1) com o Newcastle, que Rúben Neves não deverá sair do Wolverhampton neste janela de transferências."Posso garantir com 99 por cento de certeza que o Rúben Neves vai ficar no Wolverhampton este verão", adiantou o português à Sky Sports.O ex-FC Porto abriu o ativo no Molineux com um grande golo de fora da área num encontro em que voltou a ser titular.