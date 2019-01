Burnley ganhou por 2-1... num jogo em que não rematou à baliza

Não é caso raro e certamente já terá sucedido noutras ocasiões, mas não deixa de ser um momento de certa forma insólito. Num encontro entre duas equipas que procuram vitórias para escapar à zona inferior da tabela da Premier League, o Burnley levou a melhor sobre o Fulham , vencendo por 2-1 numa partida na qual... não fez nenhum remate à baliza.Confuso? Passamos a explicar. É que os dois golos do Burnley foram marcados na própria baliza por dois jogadores do Fulham, em momentos de infelicidade separados por apenas três minutos. Primeiro foi Joe Bryan, aos 20', e depois foi a vez de Denis Odoi, aos 23', a colocarem a bola no fundo da baliza errada, com dois autogolos que anularam o tento de André Schürrle, este na certa...De notar que esta foi a primeira vez desde agosto de 2003 que uma equipa marca dois golos sem rematar à baliza na Premier League, sendo que o Burnley se tornou apenas no quinto conjunto da história da prova a conseguir vencer sem registar um tiro enquadrado com a baliza, depois de Crystal Palace, Watford, Sunderland e Middlesbrough.