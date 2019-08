Bury expulso pela Liga Inglesa e Bolton tem mais 14 dias para sobreviver

Adeptos do Bury FC e do Bolton choram pelos seus clubes: «Um dos dias mais negros da Liga Inglesa»



O Bury FC foi expulso das competições profissionais de Inglaterra devido à crise financeira que atravessa. O clube, existente desde 1885, estava repleto de dívidas, começou a League One com pontos negativos, e as primeiras jornadas que envolviam o clube já tinham sido suspensas.O clube inglês já tinha estado perto de ser expulso na sexta-feira, mas o administrador do clube, Steve Dale, anunciou um acordo com a empresa "C&N Sporting Risk", para a compra do clube que permitiu uma extensão do prazo até esta terça-feira. No entanto, o acordo não chegou a bom porto até à data e a English Football League (EFL) não perdoou."O Conselho do EFL reuniu-se no início desta noite e, após uma longa e detalhada discussão, determinou que a afiliação do Bury FC à Liga Inglesa de Futebol fosse retirada após o prazo expirar sem uma resolução", lê-se no comunicado."Hoje é, sem dúvida, um dos dias mais sombrios da história recente da Liga. A EFL trabalhou com determinação e incansavelmente para evitar este resultado e é com o coração pesado que esta situação nos foi imposta. A EFL tem que colocar a integridade de nossas competições no centro de todas as decisões que tomamos, e nós simplesmente não podemos permitir que essa situação inaceitável continue nem podemos tolerar a possibilidade de adiar outros jogos", referiu a presidente-executiva da Liga Inglesa, Debbie Jevans.O Bury conquistou duas Taças de Inglaterra (1900 e 1903), mas não era o único histórico em perigo. Também o Bolton, do mesmo escalão, esteve em risco de ser expulso mas ainda ganhou 14 dias para manter-se em pé. A 'Football Ventures' procura salvar o clube, mas o recado foi dado."Estamos extremamente desapontados por ainda não estarmos em posição de alcançar uma resolução com a venda da Bolton Wanderers. Agora há 14 dias para garantir o futuro a longo prazo do clube, e espero sinceramente que possamos encontrar um caminho através dessas circunstâncias para o benefício de todos aqueles que têm uma associação com o clube", referiu Jevans.