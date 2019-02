Buscas subaquáticas por avião de Emiliano Sala começam domingo

Arrepiante: Árbitro suspende jogo para prestar tributo a Sala Arrepiante: Árbitro suspende jogo para prestar tributo a Sala

As buscas subaquáticas para tentar encontrar destroços do avião no qual seguia o futebolista Emiliano Sala vão começar no domingo de manhã, anunciou este sábado uma empresa especializada contratada pela família do argentino."As condições meteorológicas estarão boas amanhã [domingo], vamos começar a trabalhar", afirmou o oceanógrafo David Mearns, da empresa Blue Water Recoveries, em conferência de imprensa.O especialista em buscas subaquáticas explicou que vai trabalhar com uma equipa de sete pessoas, apoiadas pelo navio FPV Morven, que trabalhará 24 sobre 24 horas.Mearns explicou que a sua equipa trabalhará em estreita colaboração com a Agência de investigação a acidentes aéreos do Reino Unido (AAIB), que também decidiu efetuar buscas subaquáticas, depois de terem sido encontrados numa praia de França, perto de Surtainville, destroços que deverão pertencer ao aparelho.O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, desapareceu dos radares em 21 de janeiro pelas 20:00, quando o jogador e um piloto seguiam viagem de Nantes para Cardiff.Sala, de 28 anos, tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.