Caicedo 'força' saída do Brighton após proposta milionária do Arsenal: «Que os adeptos possam entender...»

Moisés Caicedo é um dos nomes em destaque na primeira metade da Premier League. O médio deu nas vistas pelo Brighton e não foi com surpresa que surgiram propostas milionárias neste mercado de janeiro. A última, de acordo com a imprensa inglesa, ultrapassa os 68 milhões de euros e é do Arsenal, mas até terá sido rejeitada.Posto isto, o jovem equatoriano, de 21 anos, mostrou-se grato às oportunidades que lhe concederam desde que chegou aos seagulls, em 2020, proveniente doIndependiente del Valle, pedindo compreensão aos adeptos para uma possível saída."Sou grato ao Sr. Bloom [n.d.r presidente do clube] e ao Brighton por me darem a oportunidade de vir para a Premier League e sinto que sempre fiz o meu melhor por eles. Jogo sempre futebol com um sorriso e com o coração. Sou o mais jovem de 10 irmãos de uma educação pobre em Santa Domingo, no Equador. O meu sonho sempre foi ser o jogador mais titulado da história do Equador. Estou orgulhoso de poder garantir uma transferência recorde para o Brighton, o que lhes permitiria reinvestir e ajudar o clube a continuar a ter sucesso", começou por frisar o médio que soma 21 encontros oficiais e um golo em 2023/23, dando conta da vontade de deixar o clube. "Os adeptos estarão sempre no meu coração e espero que eles possam entender por que quero aproveitar esta magnífica oportunidade", atirou Caicedo.Além do Arsenal, que procura um médio, o rival Chelsea também fez uma proposta (mais baixa) por Moisés Caicedo, rejeitada também pelo Brighton, cujo treinador, Graham Potter, orientou o equatoriano aquando da sua passagem pela equipa que figura no 6º lugar da Premier League.