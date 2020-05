Capitão do Watford indignado: «O que vão fazer se me recusar a voltar? Tirar-me dinheiro?»

Troy Deeney garante que vai colocar a saúde da sua família à frente do futebol. O jogador do Watford mostrou-se preocupado com o plano da Premier League para o regresso do campeonato.





"Não vou sequer falar de futebol neste momento – estou preocupado é com a saúde dos meus familiares", afirmou Deeney nas redes sociais. "Se sentir que o meu regresso colocará em causa, de alguma forma, o bem-estar da minha família, não regresso. Não colocarei a minha família em risco", acrescentou.O capitão do Watford participou esta semana numa videoconferência onde estiveram reunidos representantes da federação, da liga e do governo e onde foi debatido o plano para o regresso do futebol em junho. Um plano que ganhou força após o governo ter admitido publicamente que vai "abrir a porta" ao recomeço das competições no próximo mês."O que vão fazer se eu me recusar a voltar? Tirar-me dinheiro? Já estive falido antes, por isso, não me incomoda. Eles falam de jogos à porta fechada até 2021. Se não é seguro para os adeptos, é seguro para os jogadores?", acrescentou Troy Deeney.Preocupado sobre como poderá ser mantida a distância social, o jogador deu o exemplo da proximidade entre atletas na marcação de cantos, com "18 ou 19 elementos na pequena área". Deeney alertou ainda para aquilo que considera ser um desperdício de testes: "Estamos a fazer estes testes todos para que os futebolistas regressem ao trabalho e a NHS [Serviço Nacional de Saúde] e os trabalhadores da saúde na linha da frente não têm testes suficientes."