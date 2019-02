Capitão do Wolverhampton deixa pedido: «Que Jiménez fique por muitos anos»

Não poderia estar a correr melhor a temporada de estreia de Raúl Jiménez na Premier League. No Wolverhampton por empréstimo do Benfica, o avançado mexicano de 27 anos tem já dez golos marcados no campeonato, alguns deles decisivos, e parece estar a convencer por completo tudo e todos. Desde colegas de equipa a adeptos. É o caso do capitão Conor Coady, que ao 'Express and Star' deixou elogios e fez até um pedido à direção."Tem sido determinante para nós. É um jogador brilhante e, ao mesmo tempo, uma pessoa fantástica. Encaixou muito bem no nosso balneário. Chegou recentemente e pensas que está cá há anos. Tem um carácter fantástico e vê-se o quão confiante é no relvado. É um prazer jogar com ele. Que continue por muito tempo no Wolves. Queremos que fique cá durante muitos anos", declarou o jogador.Ora, a questão da continuidade de Jiménez foi também abordada por Nuno Espírito Santo em conferência, com uma resposta que deixa a entender que tudo estará bem encaminhado. "Tem estado bem e, quando o momento chegar, uma decisão será tomada. Os prazos são claros, por isso ele tem simplesmente de continuar a fazer o que tem feito. Fê-lo hoje, como fez ontem e como fará amanhã".Lembre-se que o Wolverhampton tem uma opção de compra pelo avançado mexicano no valor de 35 milhões de euros, a qual deve ser acionada antes do final da temporada.