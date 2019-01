Cardiff ofereceu-se para tratar do voo mas Sala preferiu viajar pelos "seus próprios meios"

O presidente do Cardiff, Mehmet Dalman, revelou esta quarta-feira que o clube se colocou à disposição de Emiliano Sala para tratar da viagem para o País de Gales, mas que o futebolista optou por utilizar "os seus próprios meios".Na segunda-feira, o avião privado que transportava desde a cidade francesa de Nantes o avançado, de 28 anos,durante a travessia do Canal da Mancha e ainda não foi encontrado."Falámos com o jogador e perguntámos se ele queria que tratássemos do voo, que, para ser honesto, seria no avião comercial", indicou Mehmet Dalman, citado pelo site WalesOnline.O dirigente adiantou que Emiliano Sala optou por viajar pelos seus meios, mas disse desconhecer quem organizou o voo, embora saiba que não foi o Cardiff.Dalman disse todos continuam em oração e que o clube galês participará na investigação: "Não desistimos enquanto não soubermos todos os factos".Sala, que estava no Nantes desde 2015 e que esta época marcou 13 golos em 21 jogos pela equipa francesa, tinha acabado de assinar contrato com o Cardiff, equipa da Primeira Liga inglesa.Na sua carreira, o jogador passou pelo clube português do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou o Bordéus, o Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.