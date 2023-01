Cardiff paga parte da transferência de Emiliano Sala quatro anos após a morte do jogador

O Cardiff já pagou ao Nantes parte do valor da transferência de Emiliano Sala, avançado argentino que morreu num acidente de avião no canal da Mancha, quando viajava para se apresentar no seu novo clube, em janeiro de 2019.O clube galês foi sancionado pela FIFA em dezembro do ano passado, ficando impossibilitado de inscrever jogadores nas próximas três janelas de transferências, pelo que pagou já 8 dos 19 milhões de euros em dívida, segundo a informação avançada pela BBC. O Cardiff espera assim que a FIFA levante a sanção, de modo a poder reforçar a equipa neste mercado de inverno.Recorde-se que depois da morte do argentino o clube galês não quis pagar aquela que foi a transferência mais cara da sua história, alegando que quando Sala morreu ainda não era seu jogador.Não obstante o pagamento desta primeira verba, o Cardiff ainda espera não ter de de se responsabilizar pela transferência, pois apelou da decisão da FIFA para o Tribunal Arbitral do Desporto.