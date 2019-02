Cardiff quer levar empresário de Sala a tribunal por fraude

As polémicas relacionadas com a transferência de Emiliano Sala do Nantes para o Cardiff, onde não chegou devido ao fatal acidente de aviação de 21 de janeiro, continuam na orden do dia, com o clube britânico acusar o empresário Willie McKay de fraude.Após a tragédia que vitimou Sala, de 28 anos, o diário francês 'L'Équipe' divulgou emails entre o empresário e o futebolista com vista à transferência do jogador para Inglaterra, tendo Willie McKay admitiu que 'plantou' notícias do interesse de outros clubes para que crescesse a cobiça pelo jogador.O Cardiff 'caiu' na jogada e acordou a transferência do malogrado futebolista por 17 milhões de euros, valor recorde para o clube, mas agora pretende levar o caso à justiça.