Carlos Carvalhal diz que Bruno Fernandes "tem valor para ser uma referência" em Inglaterra

O treinador Carlos Carvalhal considerou esta quinta-feira que o médio Bruno Fernandes, que se transferiu do Sporting para o Manchester United, "tem valor para ser um jogador de referência do campeonato inglês" de futebol.

O atual técnico do Rio Ave, que tem experiência no futebol britânico, onde trabalhou três temporadas ao serviço do Sheffield Wednesday e no Swansea, considerou que o médio internacional português se vai "enquadrar bem" neste novo desafio carreira.

"Vai para uma liga em que o nível é elevado, mas penso que tem valor para ser um jogador de referência no campeonato inglês. Creio que se irá enquadrar bem pelas características ofensivas, também por ser bom defensivamente e forte nas transições. É uma grande aquisição para o Manchester United", disse Carlos Carvalhal.

O técnico da formação vila-condense não hesitou em classificar Bruno Fernandes como "um jogador de topo", dizendo que o médio estava "muito acima do campeonato português".

"A jogar como médio, fez 20 golos no ano passado, oito no anterior, e este ano leva oito, é fora de série. Além disso é titular da seleção portuguesa, onde, atualmente, é difícil um jogador se afirmar", analisou Carlos Carvalhal.

Bruno Fernandes foi contratado pelo Manchester United, numa transferência no valor de 55 milhões de euros, acrescido de um valor máximo variável de 25 milhões de euros, ficando o Sporting com direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de futuras transferências.