Carlos Vinícius e a saída para o Tottenham: «Era uma daquelas ofertas que não podia recusar»

Carlos Vinícius foi confirmado na sexta-feira como reforço do Tottenham, num acordo de empréstimo válido por uma temporada, e no mesmo dia concedeu uma entrevista aos meios do clube na qual expressou a sua alegria pelo passo dado. No entender do dianteiro brasileiro, melhor marcador do Benfica na época passada, esta era um daquelas propostas à qual não poderia dizer não.





"Estou muito grato por esta oportunidade e muito feliz por estar aqui. O Tottenham é um dos melhores clubes do Mundo e esta é a maior liga. É uma daquelas ofertas que não podes recusar. Mal posso esperar por me juntar ao grupo e começar a trabalhar. Como jogador tens de estar sempre pronto. Para onde quer que vás, tens de estar pronto. Felizmente no Benfica atingi os meus objetivos individuais, que passavam por ser o melhor marcador, e agora estou aqui para trabalhar com os colegas para fazer os adeptos felizes e ajudar o clube a atingir as suas metas. Ao consegui-lo irei também atingir os meus objetivos, que passa por marcar golos. Se marcar, estarei a ajudar a equipa e, dessa forma, todos vão beneficiar", declarou o avançado brasileiro, em declarações à Spurs TV.Já quanto à concorrência de peso de Harry Kane, Vinícius não se mostra preocupado. "Acho que o Tottenham só pode beneficiar com isso. É um grande clube, com fantásticos jogadores. Estou feliz por estar aqui e por partilhar o balneário com eles. Vou tentar aprender todos os dias e juntos vamos mostrar força para alcançar os objetivos do clube", declarou o brasileiro, que assume ser importante ter um "treinador de topo como José Mourinho". Por outro lado, Vinigol lembra a ligação que tem com Gedson Fernandes, com quem jogou no Benfica, e também com o seu compatriota Lucas Moura, dois jogadores que "serão uma ajuda preciosa".