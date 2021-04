Carragher recorda a primeira vez que encontrou Mourinho: «Não fales de mergulhos, c...»

No seguimento do despedimento de José Mourinho, que no início da semana deixou o Tottenham, Jamier Carragher, antigo jogador do Liverpool, recordou numa crónica que escreve no jornal 'The Telegraph' a primeira vez que se encontrou com o treinador português.





"Nunca esquecerei o meu primeiro encontro com José Mourinho. Foi no Cardiff’s Millennium Stadium, na final da Taça da Liga de 2005. Ele era o treinador do Chelsea e entrou na nossa área técnica acusando o meu colega de equipa, o Luis Garcia, de mergulhar", escreveu Carragher, de 43 anos."Eu intrometi-me na cena e disse 'não fales de mergulhos, c...', gritei. 'O teu Porto era do pior'. A altercação durou 30 segundos, os adeptos do Chelsea e do Liverpool adoraram. O Chelsea ganhou-nos no prolongamento e eu fiquei de rastos", recordou o antigo central."Depois do jogo, o Mourinho encontrou-me. Estava com outro humor e mostrou-me a sua compaixão. 'Sabes que eu estava a lutar pelo pelo emprego, não sabes?', disse-me ele."