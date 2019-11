CDS-PP apoia Bernardo Silva

O CDS-PP solidarizou-se para com Bernardo Silva, internacional português, que foi castigado pela federação inglesa devido a um alegado ato racista para com o homólogo Benjamin Mendy. "Importa separar o que é racismo de uma mera brincadeira entre amigos que se respeitam", referiu o partido. Recorde-se que o jogador do Man. City foi punido com um jogo de castigo e uma multa 58 mil euros.