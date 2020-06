Cédric desejoso de vestir a camisola do Arsenal: «Quero estrear-me o mais rapidamente possível»

Emprestado desde janeiro pelo Southampton ao Arsenal, Cédric Soares ainda não conseguiu somar qualquer minuto com a camisola dos gunners.





Este sábado, o lateral-direito português, em entrevista ao '11', revelou como foi a fase de desconfinamento do clube, o quão ansioso está pela estreia, as saudades que sente de jogar pela Seleção Nacional e explicou as ações solidárias que deu início na luta contra a pandemia de Covid-19."Estive sempre em Inglaterra. Os jogadores do Arsenal treinaram, numa primeira fase, em casa. Depois tivemos treinos individuais na academia. Íamos em horários diferentes e tínhamos, praticamente, um campo cada um para treinar. Custou-me sobretudo o período inicial de ficar em casa sem saber quanto tempo duraria o confinamento", começou por referir o internacional português.

Retoma dos treinos

"Temos tido uma preparação rigorosa, com imensas regras a cumprir. A Premier League tem-nos feito chegar todo o tipo de informações e temos reuniões regulares com os médicos. Somos testados duas vezes por semana, pelo que não há motivo para termos receio."

Estreia pelo Arsenal

"Foi com muito orgulho que vim para este clube. Havendo uma mudança, é natural que esteja mais ansioso por voltar a jogar. Quero estrear-me o mais rapidamente possível."

Saudades de jogar pela Seleção Nacional

"A pandemia interferiu nos planos da nossa Seleção, adiando o Campeonato da Europa. Há mais tempo para prepararmos o EURO e tenho a certeza de que o Selecionador vai ajudar a equipa a preparar-se bem para esses jogos."

Ações solidárias para ajudar na luta contra a pandemia de Covid-19

"Quis ajudar a terra onde cresci. Os meus pais vivem naquela zona e conheço muitas pessoas que me falaram das necessidades do serviço de urgência", concluiu.