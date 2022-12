Cédric estará com um pé no Fulham de Marco Silva

Cédric Soares estará perto de reencontrar Marco Silva. O internacional português, de 31 anos, deve deixar o Arsenal já na reabertura de mercado de janeiro, de acordo com a rádio talkSPORT, para assinar pelo recém-promovido Fulham.O lateral luso, campeão europeu em 2016, tem sido pouco utilizado pelo líder da Premier League e os gunners não se irão opôr à saída do jogador que está no clube desde 2020, altura em que abandonou o Southampton.Cédric trabalhou com Marco Silva no Sporting, na temporada 2014/15, a último do futebolista formado nos leões em Portugal, antes de rumar à Premier League.A 18 meses do final do contrato com o Arsenal, Cédric soma apenas quatro presenças oficiais pela equipa principal esta temporada.