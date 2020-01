Cédric Soares integra equipa da semana de Alan Shearer

Cédric Soares, defesa do Southampton, integra a equipa da semana que Alan Shearer elaborou para o site da Premier League. O desempenho do português na partida diante do Tottenham de José Mourinho, que a sua equipa ganhou, por 1-0, mereceu a distinção.





O onze elaborado pelo antigo jogador do Southampton, do Blackburn e do Newcastle integra Kepa na baliza; Cédric, Sokratis, Stephens e Roberton na defesa; Maddison, Noble e Gralish no meio-campo; Ings, Jesus e Deulofeu na frente de ataque. O treinador escolhido foi Mikel Arteta, do Arsenal.