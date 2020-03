Cédric Soares regressa aos treinos sem limitações no Arsenal

O futebolista português Cédric Soares regressou, esta segunda-feira, sem limitações aos treinos do Arsenal, o que acontece pela primeira vez desde que foi emprestado pelo Southampton aos 'gunners'.

O lateral direito de 28 anos, campeão europeu por Portugal, assinou pelo Arsenal em janeiro, por empréstimo do Southampton, mas ainda não se estreou pela formação londrina devido a uma lesão no joelho.

Ultrapassado este problema físico, Cédric já foi reintegrado no plantel às ordens do espanhol Mikel Arteta, o qual, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo de quarta-feira frente ao Manchester City, revelou que o lateral português já está disponível para jogar.

Cédric é candidato a ser um dos 23 convocados de Fernando Santos para o Euro2020, embora enfrente forte concorrência na posição de lateral direito de Nelson Semedo (FC Barcelona), Ricardo Pereira (Leicester) e João Cancelo (Manchester City).