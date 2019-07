Cédric tem PSG, Monaco e Arsenal à espreita

Cédric está de regresso ao Southampton depois de ter passado a temporada passada emprestado ao Inter, mas pode estar já de malas feitas de novo. É que o internacional português entra agora na última época de contrato com os saints, pelo que há vários clubes interessados em saber as condições pelas quais podem contratar o defesa-direito.





Segundo informações recolhidas por, Paris Saint-Germain, Monaco e Arsenal são três das equipas que mantêm Cédric debaixo de olho, ponderando avançar para a contratação do lateral, de 27 anos, que fez apenas nove jogos no Inter. O próprio Southampton também pode estar interessado em vender o jogador, uma vez que Cédric pode chegar a acordo em janeiro com outra equipa e sair a custo zero.Desta maneira, tudo aponta para que o campeão europeu em 2016 volte a mudar de ares, enquanto procura voltar a afirmar-se a nível de clubes também para poder regressar a opção regular de Fernando Santos na Seleção Nacional.