Central inglês termina carreira após sofrer grave lesão na cabeça em novembro de 2021

O Bristol City anunciou, esta segunda-feira, que o central inglês Nathan Baker, que representa a equipa desde 2017, colocou um ponto final na carreira aos 31 anos depois de ter sofrido, em novembro do ano passado frente ao Sheffield United, uma grave lesão na cabeça que, apesar de não ter deixado marcas, fez com que os médicos o aconselhassem a deixar o futebol, uma vez que poderia "representar um risco para a sua saúde no futuro"."O futebol tem sido uma parte gigante da minha vida desde muito jovem, e esta não foi uma decisão fácil de tomar, mas preciso de aceitar os conselhos que recebi da equipa médica. É triste pensar que não vou voltar a jogar, vou sentir falta de tanta coisa. Dos meus colegas de equipa, das amizades que fiz, de uma boa interceção! Mas preciso de colocar a minha saúde e família em primeiro lugar", começou por dizer Baker aos meios oficiais do clube.E acrescentou: "Quero agradecer a todo o staff do Bristol City por terem feito tudo o que podiam por mim ao longo deste tempo. E quero agradecer também aos adeptos, que me apoiaram durante toda a minha carreira no Bristol City e no Aston Villa. Sinto-me grato e sortudo por ter tido a oportunidade de ter jogado por grandes clubes e por ter representado o meu país. São memórias que vão ficar comigo para sempre", rematou.Baker, de 31 anos, representou as seleções jovens de Inglaterra, somando internacionalizações nos sub-19, sub-20 e sub-21.