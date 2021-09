Cesar Azpilicueta 'galga' para as costas Jack Grealish e deixa adeptos intrigados

Que faz Cesar Azpilicueta às costas de Jack Grealish? Esta foi a pergunta que os adeptos do Chelsea e o Manchester City fizeram quando viram o vídeo que circula nas redes sociais.





O 'incidente' aconteceu durante o jogo que este fim de semana colocou frente a frente as duas equipas na Premier League e que terminou com o triunfo dos citizens, por 1-0.Grealish cai com Azpilicueta por cima, os dois levantam-se mas o jogador do Chelsea atira-se de novo para as costas de Grealish.Nas redes sociais os adeptos brincam com a situação e alguns comparam o sucedido a 'um erro no FIFA'.