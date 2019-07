Charlie Adam é reforço do Reading

O escocês Charlie Adam vai representar o Reading, treinado pelo português José Gomes, na época 2019/2020, anunciou esta segunda-feira o clube da segunda divisão inglesa.O médio, que passou os últimos sete anos no Stoke City, vai continuar a atuar no segundo escalão inglês, integrando os trabalhos de pré-temporada já na terça-feira, segundo a nota publicada pelo Reading no seu sítio oficial na Internet.O diretor executivo da equipa deixou elogios ao experiente jogador, de 33 anos, que em Inglaterra também vestiu as cores de Liverpool e Blackpool."É um jogador com experiência no Championship e na Premier League. Charlie Adam pode desempenhar um papel muito importante dentro desta equipa relativamente jovem. Estou ansioso para vê-lo representar os 'Royals' nesta temporada", declarou Nigel Howe.