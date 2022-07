Chelsea pode desviar De Jong

Há muito tempo associado ao Man. United, Frenkie de Jong, médio do Barcelona, pode mesmo rumar a Inglaterra, mas para outro clube.O ‘Sport’ escreve que o Chelsea ofereceu 60 M€ e ainda os passes de Azpilicueta e Marcos Alonso pela contratação do médio holandês. De acordo com o diário catalão, Thomas Tuchel está confiante de que vai convencer De Jong a rumar a Stamford Bridge. O facto de viver em Londres, bem diferente de Manchester, e a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões são dois fatores que podem pesar na decisão. Os blues estão também muito perto de garantir Sterling. Vão desembolsar 50 M€ pelo extremo do Manchester City.