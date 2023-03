Chelsea prestes a comprar os franceses do Estrasburgo em detrimento do Portimonense

O Chelsea está na iminência de finalizar a compra dos franceses do Estrasburgo, emblema que milita no principal campeonato gaulês. A informação é avançada pelo jornal 'The Guardian' que garante que as negociações decorrem há semanas e que já foram confirmadas pelo presidente do clube da Ligue 1, Marc Keller.Até a aposta recair no Estrasburgo, existiram várias abordagens em vários países europeus. Em França, Lyon, Sochaux e Bordéus rejeitaram tal cenário. Todd Boehly, um dos novos donos do Chelsea desde o ano passado, encetou também contactos com clubes belgas e portugueses.No caso do nosso país, o 'The Guardian' adianta que a escolha recairia no Portimonense. Boehly abordou o agente Jorge Mendes para estudar o mercado e perceber que clube seria mais atrativo para que o Chelsea pudesse embarcar numa aventura multiclube para "mostrar o caminho às jovens estrelas", como referiu o dono dos blues. O negócio não aconteceu.Esta aposta acontece depois do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, ter aberto a porta a convivência de clubes a disputar a mesma competição que tenham o mesmo dono. "Há cinco ou seis donos de um clube que querem comprar outro clube", explicou o líder do organismo que gere o futebol europeu ao canal de Youtube 'The Overlap', garantindo "não haver certezas" sobre o que vai acontecer ainda.Refira-se que o Estrasburgo é o atual 15º classificado da Ligue 1, com 23 pontos em 27 jornadas.