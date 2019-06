Chelsea rejeita duas propostas espanholas a rondar os 40 milhões por Willian

O Chelsea recusou duas propostas vindas de Espanha, feitas por Barcelona e Atlético Madrid, pelo passe do brasileiro Willian, segundo escreve esta segunda-feira a Sky Sports.





Os dois clubes espanhóis estavam dispostos a pagar uma verba a rondar os 40 milhões de euros, mas receberam uma 'nega' dos blues, que querem manter o avançado nos seus quadros.Willian, de 30 anos, parte para o último ano de contrato com o Chelsea e há o perigo de sair a custo zero na próxima temporada. No entanto, o jogador é considerado importante em Stamford Bridge e não está nos planos do clube vendê-lo neste verão.