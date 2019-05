Chicharito: «Jiménez? Não o comparem comigo mas sim com os melhores»

As comparações entre Raúl Jiménez e Chicharito Hernández são inevitáveis. Ambos são mexicanos, são avançados e jogam na Premier League. Contudo, para o avançado do West Ham, as comparações não deviam existir entre os dois... já que a balança está desequilibrada."Comparem-no com Aguero, Salah ou Mané. É o melhor mexicano na Premier League. O Raúl não está a competir comigo, até porque não tive uma boa temporada, por isso não o ponham para baixo. Comparem-no com os melhores", atirou o avançado dos hammers em declarações à Fox Sports.O ex-avançado do Benfica soma 17 golos esta temporada pelo Wolverhampton em todas as competições, enquanto o compatriota leva oito golos pelo West Ham.