Christensen coloca ponto final numa década de ligação ao Chelsea

O defesa Andreas Christensen está de saída do Chelsea, ao fim de uma década vinculado ao clube da Liga inglesa de futebol, pelo qual cumpriu 161 partidas oficiais na equipa principal, anunciaram esta sexta-feira os londrinos. O jogador deverá estar de partida para o Barcelona.



"O contrato de Andreas Christensen com o Chelsea termina neste verão, o que significa o fim de um período de 10 anos como blue, em que integrou os escalões de formação antes de garantir a presença regular na equipa sénior, pela qual fez 161 jogos (...). O Chelsea agradece o contributo do Andreas para o sucesso coletivo na última década e deseja-lhe felicidades para o futuro", lê-se no sítio oficial.

Internacional dinamarquês em 54 ocasiões, com um golo apontado, o central, de 26 anos, mudou-se do Brondby para o Chelsea na época 2012/13 e estreou-se na Premier League na derradeira jornada de 2014/15 -- triunfo sobre o Sunderland (3-1) -, em que os londrinos foram campeões sob o comando do treinador luso José Mourinho.

Emprestado aos alemães do Borússia de Mönchengladbach em 2015/16 e 2016/17, Christensen regressou a Londres no verão de 2017 para vencer uma Taça de Inglaterra, uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Campeonato do Mundo de Clubes nas cinco épocas seguintes.

Além do defesa, o Chelsea confirmou as saídas do médio Danny Drinkwater, contratado ao Leicester no verão de 2017 e utilizado em 23 partidas pela equipa principal, antes dos empréstimos ao Burnley, ao Aston Villa e aos turcos do Kasimpasa, do médio Charly Musonda, que fez sete jogos pelos blues em 2017/18, e do defesa Jake Clarke-Salter, cedido, em 2021/22, ao Coventry City, da 2ª Liga inglesa.

O emblema britânico já confirmou cinco saídas no mercado de transferências de verão em curso, depois de consumada a saída do defesa central Antonio Rudiger, internacional alemão, para o Real Madrid, campeão espanhol e detentor da Liga dos Campeões.