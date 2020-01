Christian Eriksen despede-se do Tottenham com "memórias inacreditáveis"

O futebolista dinamarquês Christian Eriksen, que se transferiu do Tottenham, de José Mourinho e Gedson Fernandes, para os italianos do Inter de Milão, despediu-se esta quarta-feira dos spurs com "memórias inacreditáveis" vividas nos últimos seis anos e meio.

"Tenho tantas memórias inacreditáveis nos últimos seis anos e meio a jogar pelos spurs. Gostei de treinar todos os dias e jogar tantas vezes no estádio, mas, por vezes, apenas queres tentar algo novo. Por isso, adeptos do Tottenham, foi um prazer jogar no vosso clube e espero voltar a encontrar-vos no futuro", escreveu o médio internacional dinamarquês na rede social Twitter.

Eriksen, de 27 anos, chegou ao clube da capital inglesa proveniente dos holandeses do Ajax, em 2013, tendo vestido a camisola do clube londrino por 305 vezes, marcando 69 golos.