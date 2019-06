Citizens recompram lateral Angeliño ao PSV

O Manchester City exerceu a cláusula de recompra sobre Angeliño, lateral-esquerdo de 22 anos que evoluiu no PSV em 2018/19. O espanhol regressa ao clube inglês por 12 milhões de euros, segundo revela o jornal espanhol 'La Voz de Galicia'.





O periódico revela que os citizens bateram a concorrência de Barcelona, Arsenal e PSG, que ofereciam cerca de 25 milhões pelo lateral mas a cláusula no contrato estabelecido entre o Manchester City e PSV pela cedência prevaleceu.Angeliño chegou a Manchester há sete anos mas foi alvo de sucessivos empréstimos - New York City, Girona, Maiorca, NAC Breda e PSV, no último verão, e foi eleito o melhor jogador jovem da liga holandesa, assim como o melhor lateral-esquerdo da prova, no qual participou em 43 partidas.