City acena com 750 milhões a Messi: o salário e o prémio de assinatura pago daqui a 3 anos

O Manchester City, através do City Football Group, dos Emirados Árabes Unidos, é apontado como o destino mais provável de Messi e a imprensa espanhola avançou ontem com os números do novo acordo do astro argentino: 750 milhões de euros, isto se não for necessário pagar a cláusula de rescisão.





Ora, à sua espera está um contrato válido por cinco temporadas, três das quais ao serviço dos ingleses de Manchester e, a partir de 2023/24, no New York City, com um salário de 100 milhões de euros anuais brutos. O prémio de assinatura de Messi seria de 250 milhões de euros, pagos daqui a três anos, aquando da saída para a MLS. A solução financeira permite assim aos citizens respeitar o fair play financeiro da UEFA.