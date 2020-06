Clubes da Premier League autorizados a realizar particulares entre si

Os clubes da Premier League receberam autorização para poderem realizar jogos particulares entre si, numa altura em que os treinos coletivos e com contacto já voltaram e as equipas preparam o regresso à competição, agendado para o dia 17 de junho.





Estas partidas vão estar sujeitas a regras apertadas de controlo sanitário e também não terão árbitros oficiais, segundo o 'The Telegraph'. Assim sendo, caso algumas equipas pretendam defrontar-se antes do reinício da época, os árbitros terão de ser elementos das equipas técnicas. Os plantéis não podem fazer deslocações superiores a 90 minutos e os jogadores têm de se deslocar nas suas próprias viaturas.Os encontros de preparação podem vir a ser jogados nos estádios das equipas ou nos respetivos centro de treinos, no entanto terá de haver uma inspeção das autoridades de saúde, antes da realização de qualquer jogo. Obviamente que os jogadores que vão participar nestes jogos têm de ter acusado negativo para Covid-19 no último teste realizado.