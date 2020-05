Clubes da Premier League contra o reatamento com jogos em campo neutro

Os 20 clubes que disputam a 'Premier League' reuniram-se esta segunda-feira, através de vídeoconferência, durante mais de cinco horas, para tentarem definir uma estratégia que permita colocar em prática a Operação 'Restart', que é, no fundo, o retomar das competições profissionais em Inglaterra, interrompidas em meados de março, devido à pandemia provocada pelo Covid-19.





Este é já o quinto encontro entre os responsáveis máximos dos clubes ingleses e, em relação aos anteriores, teve três notas dignas de destaque. A primeira: o Primeiro-ministro britânico, Boris Jonhson, admitiu a possibilidade dos compeonatos, bem como outras iniciativas de índole desportivas e cultural, serem reatadas já a partir de dia 1 de junho.A segunda: o facto de ser cada vez maior o número de clubes que se opõem à realização de todos os jogos em campo neutro, numa determinada região do país. Ou seja, todos os clubes preferem jogar em casa ou fora, conforme estava previamente definido no calendário. O argumento mais utilizado é que a realização dos jogos em campo neutro poderia distorcer a verdade deportiva.A terceira: pela primeira vez - e, recorde-se, esta é a quinta reunião do género - os clubes discutiram abertamente a possibilidade de a competição não ser retomada, de não haver descidas nem promoções e da classificação ficar tal e qual como se encontrava no momento da paragem. Porém, a maioria dos dirigentes mostra-se ainda favorável ao regresso das competições profissionais.Richard Masters, CEO da Premier League, surgiu perante os jornalistas, no final do encontro, para dar conta dos pontos discutidos na reunião. "Todos preferem jogar em casa e fora, se for possível. É claro que alguns clubes insistem mais nisso do que outros. Conversámos com as autoridades sobre as condições em que poderíamos colocar a Premier League em funcionamento e vamos aceitar todos os conselhos, mas este é um diálogo contínuo", destacou Masters, antes de abordar a questão de um eventual cancelamento definitivo das provas."Foi discutido pela primeira vez, mas o conteúdo dessa discussão deve permanecer confidencial. O que posso dizer é que todas as conversas vão no sentido de terminar a temporada. Não foi alcançada qualquer nenhuma conclusão nem definido qualquer outro modelo. Essas são conversas que precisamos de ter no futuro", alertou o dirigente máximo da Premier League, que não quer comprometer-se para já com qualquer data para o reatamento das competições."Não gostoria, realmente, de fazer uma previsão. Há muitos passos a serem dados, muitos obstáculos a serem superados, antes de chegarmos a esse ponto. É muito cedo para falarmos sobre isso. Queremos permanecer em sintonia com o Governo e com as autoridades e queremos permanecer em sintonia com os adeptos do futebol", concluiu Richard Masters.