Clubes da Premier League rejeitam projeto da Superliga Europeia

A Premier League reuniu-se esta terça-feira com os clubes para discutir as implicações que a proposta da criação da Superliga Europeia terá no imediato na competição, anunciou em comunicado no site oficial, tendo revelado a nova prova europeia de clubes foi rejeitada por unanimidade pelos 14 emblemas presentes na reunião.





"A Premier League está a considerar todas as ações possíveis para evitar que isto avance, bem como responsabilizar, de acordo com os regulamentos, os acionistas envolvidos [seis dos clubes ingleses estão na Superliga Europeia]", refere a Liga em comunicado.Na mesma nota foi ainda revelado que a Premier League vai continuar a trabalhar em conjunto com grupos de adeptos, governo inglês, UEFA, Federação inglesa, EFL (segunda divisão), Associação de Jogadores (PFA) e Associação de treinadores (LMA) para defender "os interesses do jogo e apelar aos clubes envolvidos na competição, para que desistam de participar."O emitido comunicado termina com uma mensagem de agradecimento aos fãs do desporto-rei e a todas as manifestações que têm demonstrado a importância do futebol no quotidiano dos mesmos.