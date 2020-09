Colombianos garantem que James já é jogador do Everton

Desde a imprensa desportiva colombiana chega, esta terça-feira, a confirmação de que James Rodríguez é o mais recente reforço do Everton. De acordo com o 'Canal Caracol', o internacional colombiano assinou com a equipa atualmente orientada por Carlo Ancelotti um acordo válido para as próximas três temporadas, após os dois clubes terem concluído as conversações sobre o passe do ex-FC Porto, que pertencia ao Real Madrid.





"James Rodríguez já está em Liverpool e assinou um contrato que o liga para as próximas três temporadas à equipa dirigida por Carlo Ancelotti. James Rodríguez será apresentado oficialmente nas próximas horas", referiu ainda a mesma fonte.